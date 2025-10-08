Ons Altın 4 Bin Dolar Seviyesini Geçti

ALTINDA TARİHİ DÖNÜM NOKTASI

Küresel piyasalarda güvenli liman talebinin artışıyla birlikte altın, önemli bir tarihi an yaşadı. Ons altın fiyatı, ilk kez 4 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı. ABD’deki hükümetin kapanma riski, ekonomik belirsizlikler ve faiz indirimlerine ilişkin beklentiler, bu rekor yükselişi tetikledi. Spot altın, Çarşamba sabahı 4.001 dolar/ons seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı. Bu, metalin iki yıl önce 2 bin doların altında işlem gördüğü dönemden bu yana fiyatını iki katına çıkardığı anlamına geliyor. Yılın başından bu yana %50’den fazla değer kazanan altın, hisse senetleri ve diğer yatırım araçlarını geride bırakarak 2025’in en yüksek getirisine sahip yatırım aracı haline geldi.

ABD’DEKİ RİSKLER ALTIN RALLİSİ İÇİN ETKİLİ OLUYOR

Bloomberg verilerine göre, altındaki artışın başlıca nedenleri arasında ABD ekonomisine dair artan kaygılar, federal hükümetin fonlama krizi ve kapanma ihtimali yer alıyor. Yatırımcılar, olası piyasa şoklarına karşı korunma istemiyle altına yöneliyor. Bunun yanı sıra, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirim sürecine başlaması, faiz getirisi olmayan altını daha cazip hale getiriyor. Fed’in parasal gevşemeye geçmesiyle birlikte reel faizlerin düşmesi, altın üzerindeki satın alma iştahını artırıyor. Saxo Capital Markets stratejisti Charu Chanana, “Altının 4 bin doları aşması sadece korkuyla açıklanamaz; bu, yatırımcıların yeniden pozisyon aldığı bir döneme işaret ediyor” değerlendirmesini yaptı. UBS analisti Giovanni Staunovo ise “Yüksek fiyatlara rağmen süren talep, yükselişi daha da hızlandırıyor” ifadesini kullandı.

Altın talebinin artmasında, merkez bankalarının alımları da önemli bir rol oynuyor. Birçok ülke, rezervlerini çeşitlendirmek ve dolar bağımlılığını azaltmak adına altın stoklarını hızla artırıyor. Ayrıca altın destekli borsa yatırım fonlarına (ETF), Eylül ayında son üç yılın en yüksek aylık sermaye girişinin gerçekleşmesi dikkat çekiyor. Uzmanlara göre, bu durum bireysel yatırımcıların da yeniden altına yöneldiğini gösteriyor.

ALTIN HİSSE SENETLERİNİ GERİDE BIRAKTI

Bloomberg verilerine göre, altının uzun vadeli getirisi artık S&P 500 ve MSCI Dünya Endeksi gibi önde gelen hisse senedi göstergelerinin toplam kazancını geride bırakmış durumda. 2000 yılı başından beri altının toplam getirisi, hisse piyasalarına göre katlanarak yükseldi.

İÇ PİYASADA GRAM ALTIN REKOR KIRDI

Küresel fiyatlardaki artış, iç piyasalara da doğrudan yansıdı. Türkiye’de gram altın 5.393 liraya, çeyrek altın 9.237 liraya, yarım altın 18.485 liraya ve Cumhuriyet altını 36.828 liraya kadar yükseldi. Günün ilk saatlerinde gram altın 5.341 liradan işlem görmeye başladı, ardından 5.389 liraya kadar çıktı. Aynı saatlerde ons altın 4.017 dolar civarında işlem görüyordu.

ALTIN RALLİSİNİN DEVAM ETME POTANSİYELİ

Uzmanlar, küresel jeopolitik risklerin ve ABD’deki bütçe krizinin derinleşmesi durumunda altın fiyatlarının bir süre daha yüksek seyrini koruyabileceği görüşündeler. Analist Charu Chanana’ya göre, “Fed’in faiz indirim döngüsü devam ederken, reel getiriler geriliyor ve yapay zekâ odaklı hisse senetleri aşırı değerlenmiş görünüyor. Bu nedenle yatırımcılar güvenli liman olarak altına yeniden ağırlık veriyor.” UBS ve Goldman Sachs gibi büyük finans kuruluşları, yılın geri kalanında altının 4 bin 100 doların üzerini test edebileceğini öngörüyor.