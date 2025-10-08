Ons Altın 4 Bin Doları Aştı

ALTINDA TARİHİ DÖNÜM NOKTASI

Küresel piyasalarda güvenli limana duyulan talebin artması, altın fiyatlarına tarihi bir sıçrama yaşattı. Ons altın, ilk kez 4 bin dolarlık seviyeyi aşarak yeni bir rekor kırdı. ABD’deki hükümetin kapanma riski ve ekonomik belirsizlikler ile faiz indirimleri beklentisi, bu yükselişin arkasındaki etkenler oldu. Çarşamba sabahı spot altın fiyatı 4.001 dolar/ons seviyesini geçerek tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı. Bu durum, metalin iki yıl önce 2 bin doların altında işlem gördüğü dönemdeki fiyatının iki katına çıkması anlamına geliyor. Başlangıçtan bu yana %50’den fazla değer kazanan altın, böylece hisse senetleri ve diğer yatırım araçlarına göre 2025’te en güçlü getiriyi sağlayan yatırım enstrümanı haline geldi.

ABD’DEKİ RİSKLER YÜKSELİŞİ ATEŞLİYOR

Bloomberg’e göre, altındaki yükselişin başlıca nedenleri arasında ABD ekonomisine yönelik artan endişeler, federal hükümetin fonlama krizi ve kapanma tehdidi öne çıkıyor. Yatırımcılar, olası piyasa sarsıntılarına karşı koruma arayışıyla altına yöneliyor. Ayrıca, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirim sürecine geçmesi, faiz getirisi olmayan altını daha cazip kılıyor. Fed’in parasal genişlemeye yönelmesiyle beraber reel faizlerin düşmesi, altın için alım iştahını artıran bir etken oldu. Saxo Capital Markets stratejisti Charu Chanana, “Altının 4 bin doları aşması sadece korkuyla açıklanamaz; bu, yatırımcıların yeniden pozisyon aldığı bir döneme işaret ediyor” şeklinde bir değerlendirme yaptı. UBS analisti Giovanni Staunovo ise “Yüksek fiyatlara rağmen süren talep, yükselişi daha da hızlandırıyor” sözlerine yer verdi.

Artan altın talebinin arkasındaki bir diğer önemli faktör ise merkez bankalarının artan alımları oldu. Birçok ülke, rezervlerini çeşitlendirmek ve dolar bağımlılığını azaltmak amacıyla altın birikimlerini hızla artırıyor. Ayrıca, altın destekli borsa yatırım fonlarına (ETF) Eylül ayında son üç yılın en yüksek aylık sermaye girişi gerçekleşti. Bu durum, uzmanlara göre bireysel yatırımcıların da altına yönelmeye başladığını gösteriyor.

ALTIN HİSSE SENETLERİNE GÖRE ÜSTÜN GETİRİ SAĞLIYOR

Bloomberg verilerine göre, altının uzun vadeli getirisi artık S&P 500 ve MSCI Dünya Endeksi gibi önemli hisse senedi göstergelerinin toplam kazancını geride bırakmış durumda. 2000 yılı başından bu yana altının toplam getirisi, hisse piyasalarına göre çok daha hızlı bir artış göstermiştir.

İÇ PİYASADA REKOR ARTAR

Küresel fiyatlardaki artış, iç piyasaya da yansıdı. Türkiye’de gram altın 5.393 liraya, çeyrek altın 9.237 liraya, yarım altın 18.485 liraya ve Cumhuriyet altını ise 36.828 liraya kadar yükselmiş durumda. Günün ilk saatlerinde gram altın işlem görmeye 5.341 liradan başladı ve 5.389 liraya kadar çıktı. Aynı süreçte ons altın 4.017 dolar civarında işlem gördü.

ALTIN RALLİSİ SÜRECEK Mİ?

Uzmanlar, küresel jeopolitik risklerin ve ABD’deki bütçe krizinin derinleşmesi durumunda altın fiyatlarının yüksek seyrini koruyabileceği görüşünde. Analist Charu Chanana, “Fed’in faiz indirim döngüsü devam ederken, reel getiriler geriliyor ve yapay zekâ odaklı hisse senetleri aşırı değerlenmiş görünüyor. Bu nedenle yatırımcılar güvenli liman olarak altına yeniden ağırlık veriyor” açıklamasını yaptı. UBS ve Goldman Sachs gibi büyük finans kuruluşları, yılın geri kalanında altının 4 bin 100 doların üzerini test edebileceği öngörüsünde bulunuyor.