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Spor

Onur Ergün Başakşehir’de Ameliyat Edildi

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ONUR ERGÜN’ÜN AMELİYATI BAŞARILI GEÇTİ

RAMS Başakşehir’in Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Onvo Antalyaspor ile oynadığı karşılaşmada sağ ayak bileği kırılan Onur Ergün, ameliyat oldu. Turuncu-lacivertli kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, oyuncunun Acıbadem Maslak Hastanesi’nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Emin Erdil tarafından başarılı bir şekilde ameliyat edildiğini açıkladı.

BAŞKAN GÜMÜŞDAĞ’DAN GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

32 yaşındaki futbolcuya, hastanede ziyarette bulunan kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ, Onur’a ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti. Kulüp, Onur Ergün’ün tedavi sürecinin devam edeceğini duyurdu.

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