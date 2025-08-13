OPEC 2026’da Petrol Talep Artışını Yükseltti

HAM PETROL ÜRETİMİNDE ARTIŞ YAŞANDI

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) ham petrol üretimi, temmuz ayında önceki aya göre günlük 263 bin varil artış göstererek 27 milyon 543 bin varile ulaştı. OPEC’in yayımladığı aylık petrol piyasası raporuna göre, üretimdeki en büyük artış Suudi Arabistan’da gerçekleşti, en büyük düşüş ise Irak’ta görüldü. Suudi Arabistan, günlük 170 bin varil artışla üretimini 9 milyon 526 bin varile çıkardı. Öte yandan, Irak’ta üretim 51 bin varil azalarak 3 milyon 902 bin varile geriledi. Böylece toplam OPEC ham petrol üretimi temmuzda günlük 263 bin varil artışla 27 milyon 543 bin varil oldu.

OPEC+ GRUBU ÜRETİMİ ARTTIRDI

Same dönemde OPEC ve OPEC dışı üretici ülkelerin oluşturduğu OPEC+ grubunun toplam ham petrol üretimi ise günlük 335 bin varil artarak 41 milyon 940 bin varil olarak kayıtlara geçti. OPEC, 2025 yılı için küresel petrol talep tahminini korudu. OPEC’e göre, küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla göre günlük yaklaşık 1 milyon 290 bin varil artarak 105 milyon 140 bin varile ulaşacağı öngörülüyor. Talep artışının çoğunluğunun OECD dışındaki ülkelerde gerçekleşmesi bekleniyor; bu ülkelerde günlük 1 milyon 150 bin varil, OECD ülkelerinde ise sadece 140 bin varil artış olacağı tahmin ediliyor.

GELENEKSEL TALEP ÖNGÖRÜLERİ DEĞİŞMİYOR

Toplam talebin, günlük 59 milyon 330 bin varilinin OECD dışı ülkelerden, 45 milyon 810 bin varilinin ise OECD ülkelerinden gelmesi bekleniyor. OPEC, gelecek yıl için talep öngörüsünü ise günlük yaklaşık 100 bin varil yukarı yönlü revize etti. Buna göre, 2026’da talebin günlük yaklaşık 1 milyon 380 bin varil artarak 106 milyon 520 bin varile ulaşması öngörülüyor. Bu değişikliklerde, OECD Amerika, OECD Avrupa ile Orta Doğu ve Afrika’da beklenen olumlu ekonomik performansın etkili olacağı düşünülüyor. Talep artışının gelecek yıl, OECD dışı ülkelerde günlük yaklaşık 1 milyon 230 bin varil, OECD ülkelerinde ise 150 bin varil seviyelerinde kalması bekleniyor.