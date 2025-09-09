OpenAI, 19 Milyar Dolarlık Riskte!

YENİDEN YAPILANMA PLANI VE ENGELLER

Yapay zeka devi OpenAI, kâr amacı güden bir şirkete dönüşme çabası nedeniyle önemli siyasi ve hukuki sorunlarla karşılaşıyor. Kaliforniya ve Delaware başsavcılıkları, şirketin yeniden yapılanma sürecini gözden geçirirken; hayır kuruluşları, sendikalar ve sivil toplum örgütleri, bu planın kamu yararına ters düştüğünü savunuyor.

YATIRIM RİSKLERİ VE FİNANSMAN SORUNLARI

Sam Altman yönetimindeki şirket, dönüşüm sürecini başarıyla gerçekleştiremezse yaklaşık 19 milyar dolarlık fonu koşullu olarak sağlayan yatırımcıların desteğini kaybetme riski yaşıyor. Bu durum, OpenAI’ın veri merkezleri, özel çipler ve yapay zeka araştırmaları gibi stratejik yatırımlarını olumsuz etkileyebilir.

INCELEME SÜRECİ

Kaliforniya ve Delaware başsavcılıkları, “hayır kurumu güven yasası” çerçevesinde söz konusu planın, hayırsever kaynakların özel hissedarların çıkarlarına hizmet edip etmediğini araştırıyor. Son dönemde ChatGPT ile uzun süreli etkileşim sonrası bazı intihar vakalarının gündeme gelmesi, başsavcılıkların bu konudaki dikkatini artırdı. Başsavcılıklar, bu ölümleri OpenAI’ın kamu yararı misyonundan uzaklaşmasının bir göstergesi olarak değerlendiriyor.

Tepkilerin artması üzerine OpenAI, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom’a yakın isimlerle Sacramento’da lobi çalışmalarına başladı. Ek olarak sivil toplum örgütlerine 50 milyon dolar destek taahhüdünde bulundu. Mayıs ayında duyurulan yeni plana göre, kâr amacı güden şirketin kontrolü hâlâ kâr amacı gütmeyen üst kuruluşa ait olacak.

PBC MODELİNE GEÇİŞ

Artan baskılar sonucunda şirket, tamamen kâr amacı güden yapıdan Public Benefit Corporation (PBC) modeline geçme kararı aldı. Bu model, yatırımcı çıkarlarını gözetirken aynı zamanda kamu yararını korumayı da hedefliyor. Ancak uzmanlar, bu değişikliğin muhalefeti tam anlamıyla ortadan kaldırmaya yeteceğini düşünmüyor. OpenAI, 2015’te kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak kurulduktan sonra, Microsoft ve diğer yatırımcılardan on milyarlarca dolarlık fon elde edebilmek için kâr amaçlı yan kuruluş modeliyle faaliyet göstermeye başlamıştı. Yeni tartışmalar, şirketin kuruluş misyonu ile bugünkü hedefleri arasındaki gerilimleri yeniden gözler önüne seriyor.