OpenAI’nın Yatırım Riski 19 Milyar Dolar!

YENİDEN YAPILANMA PLANLARI ÜZERİNDE SİYASİ ENGELLER

Yapay zeka alanında önde gelen şirketlerden OpenAI, kâr amacı güden bir şirket olma yönündeki planları nedeniyle önemli siyasi ve hukuki sıkıntılarla karşılaşıyor. Kaliforniya ve Delaware başsavcılıkları, şirketin yeniden yapılanma sürecini derinlemesine incelemeye alırken; hayır kurumları, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları da bu planın kamu yararına aykırı olduğunu ifade ediyor.

YATIRIM RİSKİ VE FİNANSMAN ENDİŞELERİ

OpenAI, Sam Altman liderliğinde dönüşümü gerçekleştirememe durumunda yaklaşık 19 milyar dolarlık fonu sağlayan yatırımcılarını kaybetme riskiyle yüz yüze geliyor. Bu durum, şirketin maliyetli veri merkezleri, özel çipler ve yapay zeka araştırmaları gibi stratejik yatırımlarını olumsuz etkileme potansiyeline sahip. Kaliforniya ve Delaware başsavcılıkları, ayrıca “hayır kurumu güven yasası” çerçevesinde planın hayırsever kaynakları özel hissedarların çıkarları için kullanılıp kullanılmadığını denetliyor.

İNTİHAR VAKALARI VE HUKUKİ SÜREÇLER

Son dönemlerde ChatGPT ile uzun süreli etkileşim sonrası meydana gelen intihar vakaları da bu incelemenin içinde yer alıyor. Başsavcılıklar, bu ölümleri OpenAI’ın kamu yararına olan misyonundan uzaklaşıp kâr odaklı bir yaklaşım benimsediğinin bir göstergesi olarak değerlendiriyor.

Karşılaştığı tepkiler üzerine OpenAI, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom’a yakın isimlerle Sacramento’da lobi faaliyetlerine başladı. Aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarına 50 milyon dolar destek sözü verildi. Mayıs ayında yapılan yeni açıklamada, kâr amacı güden şirketin kontrolünün hâlâ kâr amacı gütmeyen üst kuruluşta kalacağı belirtildi.

PBC MODELİNE GEÇİŞ

Artan siyasi baskılara yanıt olarak, şirket tam kâr amacı güden yapının yerine Public Benefit Corporation (PBC) modeline geçmeye karar verdi. Bu model, yatırımcı çıkarlarını gözetmenin yanı sıra kamu yararını korumayı da hedefliyor. Ancak uzmanlar, bu değişikliğin karşıt görüşleri tamamen ortadan kaldırmaya yetmeyeceğini dile getiriyor. 2015 yılında kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak kurulan OpenAI, daha sonraki dönemlerde Microsoft ve diğer yatırımcılardan on milyarlarca dolar fon toparlayan kâr amacı güden bir yan kuruluş modeliyle faaliyet göstermeye başladı. Yeni gelişmeler, şirketin kuruluş amacındaki misyon ile günümüzdeki hedefleri arasındaki gerilimi yeniden gözler önüne serdi.