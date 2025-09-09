OpenAI, Yatırım Riski Yaşıyor!

AÇIKLAMA VE SORUNLAR

Yapay zeka alanında öne çıkan OpenAI, kâr güden bir yapıya dönüşme niyeti nedeniyle çeşitli siyasi ve hukuki sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Kaliforniya ve Delaware başsavcılıkları, şirketin yeniden yapılandırma sürecini detaylı bir şekilde incelemeye başladı. Çeşitli hayır kuruluşları, sendikalar ve sivil toplum örgütleri, bu dönüşümün kamu yararına ters düştüğünü öne sürüyor.

YATIRIM RİSKİ VE FİNANSMAN ENDİŞELERİ

Sam Altman’ın liderliğindeki OpenAI, dönüşüm sürecinde başarısız olursa, koşullu olarak 19 milyar dolarlık fon sağlamayı vaad eden yatırımcıların desteğini kaybetme tehlikesi ile karşılaşabiliyor. Bu durum, OpenAI’ın maliyetli veri merkezleri ve özel çipler gibi stratejik yatırımlarını olumsuz etkileyebilir.

İNCELEME SÜRECİ

Kaliforniya ve Delaware başsavcılıkları, “hayır kurumu güven yasası” çerçevesinde, planın hayırsever kaynakların özel hissedarların çıkarına kullanılıp kullanılmadığını denetliyor. Ayrıca, ChatGPT ile uzun süreli etkileşim sonrası yaşanan intihar vakaları da gündeme getiriliyor. Başsavcılıklar, bu olayları OpenAI’ın kamu yararına hizmetten uzaklaşarak kârı öncelikli hale getirdiğinin bir örneği olarak değerlendiriyor.

Tepkiler üzerine OpenAI, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom’a yakın isimlerle Sacramento’da lobi faaliyetlerine girişti. Bunun yanı sıra sivil toplum örgütlerine 50 milyon dolar destek sözü verdi. Mayıs ayında açıklanan yeni plan çerçevesinde, kâr güden şirketin kontrolü hâlâ kâr güden olmayan üst kuruluşta tutulacak.

PBC MODELİNE GEÇİŞ

Artan baskılar sonucunda, şirket tam kâr güden bir yapı yerine Public Benefit Corporation (PBC) modeline geçmeyi tercih etti. Bu yapı, yatırımcıların çıkarlarını gözetirken aynı zamanda kamu yararını da korumayı hedefliyor. Ancak uzmanlar, bu değişikliğin karşıt görüşleri tamamen ortadan kaldırmaya yetersiz kalacağını vurguluyor. 2015 yılında kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak kurulan OpenAI, zamanla Microsoft ve diğer büyük yatırımcılardan on milyarlarca dolarlık fon elde eden kâr amaçlı bir yan kuruluş modeliyle faaliyet göstermeye başlamıştı. Bu yeni tartışmalar, şirketin kuruluş amacının ve günümüzdeki hedeflerinin çatışmasını tekrar gündeme getiriyor.