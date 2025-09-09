OpenAI, Yatırım Riskiyle Karşı Karşıya!

YAPAY ZEKADA DEĞİŞİM SÜRECİ

Yapay zeka alanında önemli bir oyun oluşturmuş olan OpenAI, kâr amacı gütme planı nedeniyle ciddi hukuki ve siyasi engellerle karşılaşıyor. Kaliforniya ve Delaware eyaletlerinin başsavcılıkları, şirketin yeniden şekillenme sürecini dikkatli bir şekilde incelemeye alırken, sivil toplum kuruluşları, hayır kuruluşları ve sendikalar bu sürecin kamu yararına aykırı olduğunu iddia ediyor.

MALİ ENGELLER VE YATIRIM RİSKİ

Sam Altman önderliğindeki OpenAI, dönüşümünü gerçekleştiremezse, yaklaşık 19 milyar dolarlık fonu koşullara bağlı olarak sunan yatırımcıların desteğini kaybetme ihtimaliyle yüzleşiyor. Bu durum, şirketin maliyetli veri merkezleri, özel çipler ve yapay zeka araştırmaları gibi stratejik yatırımlarında aksamalar yaratabilir. Başsavcılıklar, hayır kurumu güven yasası çerçevesinde planın hayırsever kaynakların özel hissedarların çıkarları için kullanılıp kullanılmadığını denetliyor.

TOPLUMSAL TEPKİLER VE LOBİ FAALİYETLERİ

Bu süreçte, ChatGPT ile uzun süre etkileşim sonrası yaşanan intihar vakaları da gündeme geldi. Başsavcılıklar, bu olayları OpenAI’ın kamu yararı misyonundan saparak kâr odaklı hale geldiğinin bir göstergesi olarak değerlendiriyor. Tepkilerin artmasıyla birlikte OpenAI, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom’un etrafında lobi faaliyetleri sürdürmeye başladı ve sivil toplum kuruluşlarına da 50 milyon dolarlık destek vereceğini açıkladı. Mayıs ayında açıklanan yeni plana göre, kâr amacı güden şirketin kontrolü hala kâr amacı gütmeyen üst kuruluşta kalacak.

PBC MODELİNE GEÇİŞ

Artan baskılar sonrası, şirket kâr amacı gütmeyen yapı yerine Public Benefit Corporation (PBC) modeline geçiş yapma kararı aldı. Bu yapı, yatırımcı çıkarlarını gözetirken aynı zamanda kamu yararını korumayı hedefliyor. Ancak uzmanlar, bu değişikliğin mevcut muhalefeti tamamen ortadan kaldırmada yetersiz kalacağını vurguluyor. 2015 yılında kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak kurulan OpenAI, daha sonra Microsoft ve diğer yatırımcılardan on milyarlarca dolarlık destek toplayan kâr amacı güden bir yan kuruluş modeliyle faaliyet göstermeye başlamıştı. Yeni tartışmalar, şirketin kuruluş amacındaki ve günümüzdeki hedefleri arasındaki gerilimi yeniden gündeme getiriyor.