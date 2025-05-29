Opera Neon, Otonom Tarayıcı Duyuruldu

OPERA NEON’UN YENİLİKLERİ

Opera Neon, klasik tarayıcı anlayışının çok ötesine geçerek otonom yapay zeka yetenekleri ile kullanıcı niyetlerini direkt eyleme dönüştürüyor. Opera’nın Kıdemli Yapay Zeka Ürün Direktörü Henrik Lexow, yapay zekanın tarayıcı kullanımını köklü bir biçimde değiştirdiğine dikkat çekerek, “Opera Neon, internet deneyiminde yepyeni bir çağ başlatıyor. Kullanıcılarımızla birlikte otonom tarayıcıların geleceğini şekillendiriyoruz” ifadelerini kullanıyor.

YENİ ÖZELLİKLERİYLE OPERA NEON

Opera Neon, yapay zeka destekli çeşitli özellikler sunarak daha akıllı, hızlı ve etkileşimli bir deneyim sağlamak için tasarlandı. “Chat” özelliği ile kullanıcılar tarayıcı üzerinden doğrudan sohbet edebiliyor, web’de arama yapabiliyor ve bulundukları sayfa hakkında bağlamsal yanıtlar alabiliyor. “Do” özelliği ise form doldurma, otel rezervasyonu yapma ve online alışveriş gibi rutin görevleri kullanıcının adına otomatikleştirerek güvenli bir şekilde yerine getiriyor.

İNOVASYON VE İÇERİK ÜRETİMİ

“Make” özelliği, kullanıcıların üretim sürecine destek olarak fikirlerini direk hayata geçirebilmelerini sağlıyor. Opera Neon, yalnızca tarayıcı içindeki yapay zeka özellikleriyle sınırlı kalmadan, bulutta barındırılan sanal makinelerde görev yapan yapay zeka ajanlarını da devreye sokuyor. Bu ajanlar, kullanıcılar çevrimdışıyken bile içerik üretim süreçlerini sürdürebiliyor.

ÇOKLU GÖREV YETENEĞİ

Opera Neon, aynı anda birden fazla içeriği üretebilme kapasitesine sahip. Yapay zeka destekli otonom çoklu görev (agentic multitasking) sistemi aracılığıyla kullanıcılar, tarayıcıdan bir oyun, rapor, kod parçası veya web sitesi oluşturmasını isteyebiliyor. Tarayıcı, ihtiyaç duyulan içeriği araştırarak tasarlandıktan sonra oluşturuyor. Opera Neon, premium abonelik ile sunuluyor ve erken erişim için kullanıcılar bekleme listesine katılabiliyor.