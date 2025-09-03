Opera One, iOS’ta Sekme Yönetimini Dönüştürüyor

YENİ SEKME YÖNETİMİ İLE İŞLEVSELLİK ARTILIYOR

Opera’nın sunduğu bu yenilik, iOS kullanıcılarının en sık karşılaştığı sorunlardan biri olan “kontrolden çıkan sekme kalabalığı”na etkili bir çözüm sağlıyor. Opera One, bu yeni özellikle birlikte iOS’ta çoklu sekme yönetimi konusunda en gelişmiş mobil tarayıcı olma unvanına ulaşıyor. Opera One’ın iOS Ürün Yöneticisi Jona Bolin, sekme sorununu çözmekten duydukları heyecanı şu sözlerle ifade ediyor: “Yeni iPhone’ların lansmanı hepimizi heyecanlandırıyor, ancak biz burada iOS’taki sekme sorununu çözmekten çok daha fazla heyecan duyuyoruz. Bazı insanlar sekme kalabalığına fazlasıyla takıntılı olduğumuzu söylüyor. Bu doğru, çünkü biz bu kalabalığı kontrol edebiliyoruz.”

PERSONALİZE EDİLMİŞ SEKME DÜZENLERİ

Opera One’ın iOS versiyonu, kullanıcı deneyimini artıracak birçok yenilikçi özellik sunuyor. Artık kullanıcılar sekme düzenlerini kişiselleştirme imkanına sahip. İki farklı görünüm arasında tercih yapabiliyorlar: Izgara görünümü, çoklu sekmeleri görsel ön izlemelerle düzenlerken; liste görünümü ise çok sayıda sekmeyi daha kompakt bir biçimde sunarak kullanıcıların gözünü yormuyor. Bu iki görünüm arasında geçiş yapmak için, kullanıcılar sekme galerisinin alt çubuğundaki en soldaki ikona dokunabiliyor.

GELİŞMİŞ SEKME GRUPLAMA ÖZELLİĞİ

Yeni özelliklerden biri olan sekme gruplama, kullanıcıların sekmeleri kolayca düzenleyip özelleştirilebilir gruplar halinde organize etmelerine olanak tanıyor. Seyahat planlama, iş görevleri yönetimi veya çevrimiçi alışverişleri karşılaştırma gibi farklı aktiviteler için sekmeler aynı grupta toplanabiliyor. Kullanıcılar, bir sekmeye uzun basarak istedikleri sekmeleri seçip isimlendirilmiş, renk kodlu yeni gruplar oluşturabiliyor. Aynı özellik iPad’de de mevcut olup, masaüstündeki Opera One’ın “Sekme Adaları” yapısıyla benzerlik gösteriyor. Böylece kullanıcılar tüm Apple cihazlarında en iyi sekme organizasyon deneyimini elde ediyor.

HIZLI SEKME ARAMA VE SEZGİSEL ARAYÜZ

Birçok sekme arasında kaybolan kullanıcılar için yeni bir sekme arama işlevi de eklendi. Sekme galerisinin alt çubuğundaki arama ikonu üzerinden kullanıcılar, sekmenin başlığına veya URL’ine ait anahtar kelimeleri yazarak istedikleri sekmeyi hızlıca bulabiliyorlar. Ayrıca, sekme galerisi arayüzü, kullanıcıların daha rahat bir şekilde gezinebilmeleri için yeniden tasarlandı. Artık ekranın üst kısmındaki ikonlar arasında kaydırarak normal sekmelere, gizli moda ve diğer cihazlardan senkronize edilen sekmelere kolayca erişim sağlanabiliyor.