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ORC Araştırma’nın Yeni Seçim Anketi Sonuçları

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SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI AÇIKLANDI

Türkiye’de erken seçim talepleri gündemde kalmaya devam ederken, ORC Araştırma’nın gerçekleştirdiği yeni seçim anketi dikkat çekici bulgular sundu. 27 Ekim – 2 Kasım tarihleri arasında 41 ilde toplam 6500 kişiyle yüz yüze yapılan araştırma, siyasi partilerin güncel oy oranlarını ortaya koydu.

PARTİLERİN OY ORANLARI BELİRLENDİ

ORC Araştırma’nın katılımcılara “Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusunu yönelttiği ankette, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kıl payı farkla birinci parti olmayı sürdürürken, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) hemen arkasında yer aldı. İşte partilerin oy oranları:

CHP: %30,5
AK Parti: %29,4
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP): %10,5
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA): %0,9
Yeniden Refah Partisi: %5,1
Zafer Partisi: %4
İYİ Parti: %3,9
Büyük Birlik Partisi: %2
Türkiye İşçi Partisi (TİP): %1,3
Demokrat Parti: %1,2
Memleket Partisi: %0,8
Saadet Partisi: %0,8

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