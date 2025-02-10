Ördek Mahallesi’nin Adı Güzelyurt Oldu

MUHTARIN DİLEKÇESİYLE İSMİ DEĞİŞTİ

Afşin ilçesinin kırsal Ördek Mahallesi muhtarı Medet Karakaş, 5 ay önce Afşin Belediyesi’ne verdiği dilekçeyle mahallenin adının Güzelyurt olarak değiştirilmesini talep etti. Ekinde mahalle sakinlerinin imzalarının bulunduğu dilekçe, Afşin Belediye Meclisi tarafından incelendi. Yaklaşık 450 kişinin yaşadığı ve 200 haneden oluşan 110 yıllık Ördek Mahallesi’nin ismi Güzelyurt Mahallesi olarak değiştirildi.

ALAY KONUSU OLMAKTAN KURTULDULAR

Bu durumdan yalnızca kendisinin değil, mahalle sakinlerinin de rahatsız olduğunu dile getiren Muhtar Medet Karakaş, “Bu köyün ismi Ördek ama burada bir tane ördek yaşamaz. Bizim köyün ismi alay konusu oluyordu, herkes bizimle dalga geçiyordu. ‘Ördek çok mu, ava gelelim’ diyorlardı. Çocuklarımız okullara gittiği zaman orada alay konusu oluyordu. Büyüklerimiz olsun, gençlerimiz olsun bir yere gittiğin zaman sürekli alay konusu oluyorduk. O yüzden köylülerimiz arasında toplandık, ‘Köyümüzün ismini değiştirelim’ dedik. Yaklaşık 200 imza toplayarak belediyemize müracaat ettik. Belediyemiz de uygun gördü. Köyümüz 200 hane ve çoğunlukla alınan bir karar. Köyümüzün hayvan ismiyle anılmasını istemedik. Alay konusu olduğu için köyümüzün ismini değiştirmek zorunda kaldık. Yakında Ördek Mahallesi tabelasını kaldıracağız, yerine Güzelyurt Mahallesi tabelasını koyacağız” şeklinde konuştu.

MAHALLE HALKI MEMNUN

Mahalle sakinleri de, kendi isimlerinden dolayı gittikleri her yerde alay konusu olduklarını ve bu yüzden ismin değişmesinden oldukça memnun olduklarını ifade etti.