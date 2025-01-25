Ordu 1301 Çeşit Dondurmayla Rekor Kırdı

ÇAMBAŞI YAYLASI REKOR DENEMESİNE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde bulunan Çambaşı Yaylası’ndaki Çambaşı Kayak Tesisleri, Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi hedefleyen bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Ordu Büyükşehir ve Kabadüz belediyelerinin işbirliğiyle düzenlenen organizasyonda, “en çok çeşit dondurma” rekoru denemesi gerçekleştirildi.

REKOR İÇİN 125 METRE MASA KURULDU

Celal Karaarslan ve ekibi tarafından hazırlanan 1301 çeşit dondurma, 125 metrelik bir masada sergilendi. Rekor denemesi, Guinness World Records Türkiye Hakemi ve Temsilcisi Şeyda Subaşı Gemici ve ekibinin gözleminde yapıldı. Dondurmalarda fındık, balık ve bazı yöresel ürünler de kullanılarak farklı lezzetler elde edildi. Gemici, Guinness World Records’un dünya çapındaki rekor denemelerini tescil eden tek global kuruluş olduğunu belirterek, kuralların dikkatle uygulanması gerektiğini ifade etti. Daha önce 1001 çeşit dondurma ile Abu Dabi’deki rekorun geçilmesi hedeflenmişti ve Ordu ekibi burada büyük bir başarı göstermişti. Gemici, “Büyük bir sevinçle yeni bir Guinness World Records’u ilan ediyorum. Celal Karaarslan ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Kabadüz Çambaşı Kayak Merkezi, 1301 dondurma çeşidiyle bu rekoru Türkiye’ye, Ordu’ya getirdi” dedi.

BÜYÜK BİR BAŞARI HİSSİ

Rekora imza atan Celal Karaarslan, doğduğu yerinde böyle bir başarı elde etmenin büyük mutluluğunu yaşadığını, “Tüm dondurmalarımız, kıvamı ve duruşu itibarıyla kabul gördü. Rekoru kıracağımı bekliyordum çünkü kendimden emindim. 11 kişilik ekibimizle son 18 günde gece gündüz çalışarak, bu başarıya ulaştık” diye açıkladı. Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya ise bu heyecan dolu günün sonunda mutlu olduklarını ve etkinliğin büyük bir coşkuyla gerçekleştiğini belirtti. Programın ardından, hazırlanan dondurmalar katılımcılara ikram edildi.