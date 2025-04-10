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Ordu’da Çöp Ayrıştırma Tesisinde Kaza

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Edinilen bilgilere göre, Soner Altun isimli işçi, çalışma esnasında iş makinesine sıkıştı. Olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri hemen olay yerine yönlendirildi. Yapılan sağlık muayenesi sonucunda, Altun’un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Altun’un, Ünye ilçesi Yenikent Mahallesi’nde ikamet ettiği ifade edildi. Yetkililer, gerçekle ilgili kapsamlı bir inceleme başlattı.

BELEDİYE BAŞKANI’NDAN TAZİYE MESAJI

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, sosyal medya üzerinden bir taziye mesajı paylaştı. Güler, mesajında, “Değerli mesai arkadaşımız Soner Altun kardeşimizin elim bir kaza sonucu vefat etmesinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm çalışma arkadaşlarımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun” ifadelerine yer verdi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Yaşanan olayın ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde, kazanın ne şekilde gerçekleştiği ve iş güvenliği önlemlerine dair ayrıntılar araştırılmaya devam ediyor.

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