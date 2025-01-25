Ordu’da Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Tutuklama

OPERASYON DETAYLARI

21 Ocak’ta Ordu merkezli olarak 10 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyon, ‘Nitelikli Dolandırıcılık’ suçu çerçevesinde gerçekleştirildi. Şüphelilerin, iletişime geçtikleri bireylere bir uygulama yükleterek yatırım vaadiyle haksız kazanç sağladığı belirlendi. Bu süreçte gerçekleştirilen aramalarda, şüphelilere ait birçok dijital materyal ve başka kişilere ait banka kartları ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERİN DURUMU

Emniyette yürütülen işlemler sonucunda 10 şüpheli serbest bırakıldı. Ancak adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonla ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiği belirtildi.