Ordu’da İki Kişi Hayatını Kaybetti

FECİ OLAY ORDU’DA GERÇEKLEŞTİ

Ordu’nun Ünye ilçesindeki Aydıntepe Mahallesi Ağcakese Sokak’ta üzücü bir olay meydana geldi. İddialara göre, ambar çatısından yola akan su yüzünden uzun bir süredir aralarında problem bulunan Hasan Ballı (60) ve bacanağı Hüseyin Tarakçı (66), evlerinin önünde bir araya geldi. İkili arasında yeniden alevlenen tartışma, kavgaya dönüştü.

ÇATIŞMA SONUCU İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kavganın ortaya çıkmasıyla Hüseyin Tarakçı, yanında taşıdığı tabancayla bacanağı Hasan Ballı ile ağabeyi Mehmet Ballı’ya (63) üç el ateş etti. Olayın ardından çevredekilerin verdiği ihbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri hızlıca olay yerine geldi. Sağlık ekipleri, Hasan ve Mehmet Ballı’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

SUÇLU YAKALANDI

Olayın ardından zanlı, kendi evinin yakınlarında jandarma tarafından yakalandı. Şu an için soruşturma devam ediyor.