Ordu’da Su Gideri Çatışması: 2 Ölü

FELAKETİN YAŞANDIĞI YER

Ordu’nun Ünye ilçesindeki Aydıntepe Mahallesi’nde yer alan Ağcakese Sokak’ta korkunç bir olay meydana geldi. İddialara göre, ambar çatısından akan su nedeniyle uzun zamandır aralarında sorun bulunan Hasan Ballı (60) ve bacanağı Hüseyin Tarakçı (66) karşılaşarak tartışmaya başladı. Kısa sürede tırmanan bu tartışma, kavgaya dönüşerek kanlı bir duruma yol açtı.

KURBANLAR VE OLAY SONRASI

Kavga sırasında Hüseyin Tarakçı, yanında getirdiği tabancayla bacanağı Hasan Ballı ve onun ağabeyi Mehmet Ballı’ya (63) 3 el ateş etti. Olayın hemen ardından çevredekiler durumu yetkililere bildirerek yardım istedi. Sağlık ekipleri olay yerine ulaştığında, Hasan ve Mehmet Ballı’nın hayatlarını kaybettiklerini doğruladı.

ZANLIYLA İLGİLİ GELİŞMELER

Olay sonrası zanlı olan Hüseyin Tarakçı, evinin çevresinde jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yaşanan bu trajik olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

