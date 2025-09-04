Gündem

Ordu’da Su Sorunu Cinayetle Sonuçlandı

FECİ OLAY ORDU’DA YAŞANDI

Ordu’nun Ünye ilçesinde, Aydıntepe Mahallesi Ağcakese Sokak’ta trajik bir olay meydana geldi. İddialara göre, ambar çatısından akıtılan su yüzünden uzun zamandır gergin olan Hasan Ballı (60) ve bacanağı Hüseyin Tarakçı (66), evlerinin önünde karşılaştı. Tartışmanın yeniden başlamasıyla ikili arasında gerginlik büyüyerek kavgaya dönüştü.

KAN DAVA OLAYI KANLI BİTTİ

Yaşanan arbede sırasında Hüseyin Tarakçı, yanında taşıdığı tabancayla bacanağı Hasan Ballı ile ağabeyi Mehmet Ballı’ya (63) 3 el ateş etti. Olay sona erdiğinde, çevredeki vatandaşların yaptığı ihbar sonucu jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekipleri, Hasan ve Mehmet Ballı’nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Zanlı Hüseyin Tarakçı, evinin yakınlarında jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

