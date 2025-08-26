Ordu’da Uyuşturucu Mücadelesi Devam Ediyor

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini engellemek amacıyla yürüttükleri çalışmalara devam ediyor.

SON HAFTADA YAPILAN OPERASYONLAR

Ekiplerin son bir haftada gerçekleştirdikleri operasyonlarda toplam 15,85 gram esrar, 13,55 gram metamfetamin, 111,87 gram sentetik kannabinoid, 2 adet sentetik ecza ve 5 adet ecstasy madde ele geçirildi.

TUTUKLAMALAR VE ADLİ İŞLEMLER

Bu çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları düşünülen 2 şüpheli gözaltına alındı ve sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı. Ayrıca, toplamda 12 şüpheli üzerinde uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı adli işlem yapıldı. Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının süreceği bildirildi.