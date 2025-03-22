Ordu’da Yangında Ahşap Ev Yandı

YANGININ SEBEBİ ELEKTRİK KONTAĞI

Ordu Ünye’nin Pelitliyatak Mahallesi Çalca İstiklal mevkiinde korkutucu bir yangın ortaya geldi. Sultan ve Abdullah Karayiğit çiftinin yaşadığı iki katlı ahşap binadan aniden alevler yükselmeye başladı. Yangının patlak vermesiyle birlikte Karayiğit çifti, alevlerin artması üzerine kendi imkanlarıyla dışarı çıkarak hayatta kalmayı başardı. Ancak ahşap yapının özelliği nedeniyle alevler hızla tüm evi sardı.

İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olayı gören komşular, durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye görevlileri yoğun mücadele ile yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı. Yangın sonucunda ev tamamen kül oldu. Yangının elektrik kontağından kaynaklandığı bilgisi edinilirken, olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldığı belirtildi.