Ordu Şehir Hastanesi İnşaatı Devam Ediyor

ORDU ŞEHİR HASTANESİ İNŞAATI HIZLA DEVAM EDİYOR

Sağlık Bakanlığı’nın öz kaynakları ile inşa edilen ve 250 bin metrekarelik bir alanda yükselen Ordu Şehir Hastanesi’nin kaba inşaatı tamamlanırken, altyapı hizmetleri ile yol çalışmaları hızla sürüyor. Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesi içerisinde bulunan 1200 yatak kapasiteli hastanenin yapımında, gerçekleşen çalışmalar ile gelecek aşamalara dair değerlendirmeler için 12. Koordinasyon Toplantısı, Vali Muammer Erol’un liderliğinde gerçekleştirildi.

ALTYAPI ÇALIŞMALARI ÜZERİNE GÖRÜŞMELER YAPILDI

Koordinasyon toplantısında, İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanı Ömer Tok, hastanenin zamanında hizmete açılması için daha önceki toplantılarda ele alınan konular doğrultusunda şimdiye kadar tamamlanan çalışmaları katılımcılara aktardı. Özellikle örnek servis odaları, banyo ve tuvaletler, ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri ve yemekhanelere dair verilen bilgiler dikkat çekti.

Vali Muammer Erol, Ordu Şehir Hastanesi’ne ulaşımı sağlayacak yollar ve Say Deresi’nin ıslahı gibi altyapı çalışmalarıyla birlikte elektrik, doğalgaz, internet, kanalizasyon ve içme suyu altyapı hizmetlerinde gelinen son aşamaları değerlendirdi. Erol, şehir hastanesinin altyapı hizmetleri ile birlikte planlanan sürede tamamlanması ve hizmete girmesi için yoğun çaba sarf eden kurum yetkililerine teşekkür etti.

Koordinasyon Toplantısı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, Karayolları Samsun 7. Bölge Müdürü Serdar Ateş gibi birçok yetkilinin katılımıyla Valilik Toplantı Salonunda gerçekleşti. Ayrıca, DSİ Samsun 7. Bölge Müdür Yardımcısı Murat Şerbetçi, İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Tüzün ile birlikte farklı kurumların temsilcileri da toplantıda hazır bulundu.