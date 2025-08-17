Oregon’da Kitap 82 Yıl Sonra İade Edildi

KİTABIN İADE EDİLMESİ VE MEKTUP

ABD’nin Oregon eyaletinde bir kişi, Frances Bruce Strain’in kaleme aldığı “Your Child, His Family, and Friends” adlı kitabı 82 yıl sonra geri gönderdi. Kitapla birlikte yollanan mektupta, “Büyükannem artık cezasını ödeyemeyecek” ifadesi dikkat çekti. Mektubu yazan birey, kitabın aslında büyükannesi Maria del Socorro Aldrete Flores tarafından ödünç alındığını ve o dönem Meksiko City’ye taşınırken yanında götürüldüğünü belirtti. Kitap, yıllar sonra babasından kalan eşyalar arasında tekrar bulundu.

CEZALAR VE BORÇ MİKTARI

San Antonio Kütüphanesi, 2021 yılında gecikme cezalarını kaldırmıştı. Ancak kitabın alındığı dönemde günlük ceza 3 sent olarak belirlenmişti. Bu durumda, 82 yıl boyunca hesaplandığında, yaklaşık 900 dolara kadar bir borç ortaya çıkıyor. Enflasyon göz önünde bulundurulduğunda, toplam borcun 16 bin dolardan fazla olabileceği ifade ediliyor.

KİTABIN SERGİLENMESİ VE REKOR

Yetkililer, iade edilen kitabın hâlâ iyi bir durumda olduğunu ve ağustos ayı boyunca şehir kütüphanesinde sergileneceğini duyurdu. Daha sonra ise kitabın satılması planlanıyor ve elde edilen gelir kütüphanenin iyiliği için kullanılacak. 82 yıl uzun bir süre olsa da, bu olay bir rekor değil. Guinness Dünya Rekorları’na göre, şu ana kadar en geç iade edilen kitap, 1668 yılında Cambridge Üniversitesi’nde ödünç alınan ve 288 yıl sonra geri verilen bir esere aittir.