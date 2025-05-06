“Organlar 6 Hastaya Şifa Oldu”

BAFRA’DA MOTORBİSİKLET KAZASI SONUCU BEYİN ÖLÜMÜ

Bafra ilçesinde yaşanan motosiklet kazasında yaralanan Irak vatandaşı Elias Naif Elias Nasır, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altında bulunurken beyin ölümü gerçekleşti. Hastanenin Organ Nakil Koordinatörlüğü ekipleri, Nasır’ın ailesiyle iletişime geçti ve ailenin bağış kararı alması sonrasında organların alınması için gerekli işlemlere başlandı.

ORGANI BAĞIŞLAYAN AİLE İYİLİK GÖRMEK İSTİYOR

Donörden alınan kalp, derhal Ankara’ya gönderilirken; karaciğer, böbrekler ve iki kornea Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine teslim edildi. Hastanenin Organ Nakil Koordinatörü Recep Erik, gazetecilere yaptığı açıklamada, Nasır’ın yoğun bakım sürecindeyken ailenin organ bağışına olumlu yanıt verdiğini aktardı. Erik, “Alıcılara şifa olsun, hastaya da Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum.” şeklinde konuştu.

AİLE, DESTEĞİN YANINDALAR

Nasır’ın dayısı Meşal Gaip Hussein Nasır, Türkiye’de 9 yıldır bulunduklarını ve burada çok iyi karşılandıklarını belirtti. Bu iyiliğe karşılık vermek istediklerini ifade eden Nasır, “Yeğenim için de hayır olsun istedik.” dedi. Ailenin bu kararı, yaşamını kaybeden kişinin hatırası için önemli bir anlam taşıyor.