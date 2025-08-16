Gündem

Orgeneral Kemal Yeni Emekli Oluyor

orgeneral-kemal-yeni-emekli-oluyor

ATAMA KARARLARI VE GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla Resmi Gazete’de yayınlanan atama kararları çerçevesinde, Genelkurmay 2. Başkanı olarak görev yapan Orgeneral Kemal Yeni, Erzincan’da bulunan 3. Ordu Komutanlığı görevine getirilmişti.

EMEKLİLİK TALEBİ VE GELECEK ATAMALAR

Orgeneral Kemal Yeni’nin atama sürecinin ardından emeklilik dilekçesi verdiği ve bu talebinin kabul edildiği öğrenildi. 2022 yılında Ege Ordu Komutanlığı görevini üstlenen Yeni, 2023’ten itibaren Genelkurmay 2. Başkanlığı görevini yürütüyordu. Yeni’nin emekliliğinin arkasından, kısa bir süre içerisinde 3. Ordu Komutanlığı’na yeni bir ismin atanması öngörülüyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Çanakkale’de Yangın: Dört Köy Tahliye Edildi

Gelibolu'da çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayılıyor. Alevlere havadan ve karadan müdahale devam ederken, köylerden tahliyeler gerçekleştiriliyor.
Gündem

Ali Koç Otobüsünde Taraftar Buluşması

Göztepe ile Fenerbahçe arasında gerçekleşecek Süper Lig maçının öncesinde gerginlikler yaşandı. Olaylar maça olan ilginin arttığını gösteriyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.