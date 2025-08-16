orgeneral-kemal-yeni-emekli-oluyor

ATAMA KARARLARI VE GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla Resmi Gazete’de yayınlanan atama kararları çerçevesinde, Genelkurmay 2. Başkanı olarak görev yapan Orgeneral Kemal Yeni, Erzincan’da bulunan 3. Ordu Komutanlığı görevine getirilmişti.

EMEKLİLİK TALEBİ VE GELECEK ATAMALAR

Orgeneral Kemal Yeni’nin atama sürecinin ardından emeklilik dilekçesi verdiği ve bu talebinin kabul edildiği öğrenildi. 2022 yılında Ege Ordu Komutanlığı görevini üstlenen Yeni, 2023’ten itibaren Genelkurmay 2. Başkanlığı görevini yürütüyordu. Yeni’nin emekliliğinin arkasından, kısa bir süre içerisinde 3. Ordu Komutanlığı’na yeni bir ismin atanması öngörülüyor.