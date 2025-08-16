Orgeneral Kemal Yeni Emekliliğini İstedi

Gündem

GENELKURMAY 2. BAŞKANI EMEKLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararları kapsamında, Genelkurmay 2. Başkanı olarak görev yapan Orgeneral Kemal Yeni, Erzincan’da bulunan 3. Ordu Komutanlığı’na atanmıştı. Atama kararının ardından Orgeneral Kemal Yeni’nin emeklilik dilekçesi verdiği, bu talebin de kabul edildiği bilgisi ortaya çıktı.

YENİ’NİN GÖREV DÖNEMİ

2022 yılında Ege Ordu Komutanlığı görevini üstlenen Yeni, 2023 yılından beri Genelkurmay 2. Başkanlığı görevini yürütüyordu. Yeni’nin emekliliğiyle birlikte, kısa bir süre içerisinde 3. Ordu Komutanlığı’na yeni bir ismin atanmasının planlandığı öğrenildi.

