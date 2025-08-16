Gündem

Orgeneral Kemal Yeni Emekliliğini İstedi

orgeneral-kemal-yeni-emekliligini-istedi

ATAMA KARARLARIYLA DEĞİŞİM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararları doğrultusunda, Genelkurmay 2. Başkanı olarak görev yapan Orgeneral Kemal Yeni, Erzincan’da bulunan 3. Ordu Komutanlığı görevine atanmıştı. Orgeneral Yeni’nin bu atamanın ardından emeklilik dilekçesi sunduğu ve talebinin işleme alındığı öğreniliyor.

GÖREVİ VE EMKLİLİK

2022 yılında Ege Ordu Komutanlığı görevini yürütmekte olan Yeni, 2023 yılından itibaren Genelkurmay 2. Başkanlığı görevini üstlenmişti. Yeni’nin emekliliğinin ardından, kısa bir süre içinde 3. Ordu Komutanlığı’na yeni bir ismin atanması bekleniyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Rüzgar Ağaçları Devrildi, İki Kadın Yaralandı

İstanbul'da süren fırtına, Bakırköy, Bağcılar ve Şişli'de ağaçların devrilmesine yol açarak, Bakırköy'de iki kişinin yaralanmasına neden oldu.
Gündem

İzmir’de Fenerbahçe Güvenlik Önlemi

Fenerbahçe, Feyenoord'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde ilerlerken, Süper Lig'deki sezon açılışını İzmir'de gerçekleştirecek. Maçla ilgili detaylar ve olası kadro bilgileri sunuldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.