Orgeneral Kemal Yeni Emekliliğini İstedi

ATAMA KARARLARIYLA DEĞİŞİM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararları doğrultusunda, Genelkurmay 2. Başkanı olarak görev yapan Orgeneral Kemal Yeni, Erzincan’da bulunan 3. Ordu Komutanlığı görevine atanmıştı. Orgeneral Yeni’nin bu atamanın ardından emeklilik dilekçesi sunduğu ve talebinin işleme alındığı öğreniliyor.

GÖREVİ VE EMKLİLİK

2022 yılında Ege Ordu Komutanlığı görevini yürütmekte olan Yeni, 2023 yılından itibaren Genelkurmay 2. Başkanlığı görevini üstlenmişti. Yeni’nin emekliliğinin ardından, kısa bir süre içinde 3. Ordu Komutanlığı’na yeni bir ismin atanması bekleniyor.