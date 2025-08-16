orgeneral-kemal-yeni-emeklilik-diledi

ORG. KEMAL YENİ’NİN ATAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararları çerçevesinde, Genelkurmay 2. Başkanı olarak görev yapan Orgeneral Kemal Yeni, Erzincan’daki 3. Ordu Komutanlığı’na atanmıştı.

EMEKLİLİK DİLEKÇESİ VERİLDİ

Orgeneral Kemal Yeni’nin atanmasının ardından emeklilik dilekçesi verdiği ve bu talebinin de işleme alındığı öğreniliyor. 2022 yılında Ege Ordu Komutanlığı görevini yürütmüş olan Yeni, 2023 yılından bu yana Genelkurmay 2. Başkanlığı görevini üstleniyordu. Yeni’nin emekliliğinin ardından, kısa bir süre içinde 3. Ordu Komutanlığı’na yeni bir ismin atanması bekleniyor.