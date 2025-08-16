Orgeneral Kemal Yeni Emeklilik İstedi

Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla Resmi Gazete’de yayımlanan yeni atama kararları çerçevesinde, Genelkurmay 2. Başkanı olarak görev yapan Orgeneral Kemal Yeni, Erzincan’daki 3. Ordu Komutanlığı’na atanmıştı. Atama işlemlerinin ardından, Orgeneral Kemal Yeni’nin emeklilik dilekçesi verdiği ve bu talebin işleme alındığı bildiriliyor.

KARİYER GEÇMİŞİ

2022 yılı boyunca Ege Ordu Komutanlığı görevini üstlenen Yeni, 2023 yılından bu yana ise Genelkurmay 2. Başkanlığı görevinde bulunuyordu. Orgeneral Yeni’nin emekliliğini takiben, 3. Ordu Komutanlığı’na yakın bir zamanda yeni bir ismin atanması öngörülüyor.

