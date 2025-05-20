OLAYIN GEÇMİŞİ VE KAYIP KİŞİLER

Ordu’nun Altınordu ilçesine bağlı Kumbaşı Mahallesi sahilinde serinlemek amacıyla denize giren Orhan Kadirhan Bilkay, Y.K. ve A.Ö., kısa bir süre sonra gözden kayboldu. Çevrede bulunanların durumu fark etmesi ile birlikte ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye acil olarak arama kurtarma, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

DENİZDEN ÇIKARILMA VE HASTANE PROSEDÜRÜ

Lise öğrencisi oldukları belirlenen üç kişi, dalgıçlar tarafından denizden kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan öğrenciler, çeşitli hastanelere sevk edildi. Ne yazık ki, müdahalelere rağmen Orhan Kadirhan Bilkay hayatını kaybetti. Diğer öğrencilerin tedavi süreçleri ise devam ediyor.