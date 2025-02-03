Orhan Kılıç: Annem Ankara Gerçek Hikaye

GERÇEK HİKAYE ETKİSİ

Yaşanmış olaylardan esinlenerek yaratılan ‘Annem Ankara’ projesinde, para ve güce sahip olan Rıza karakteriyle yer alan Orhan Kılıç, “Annem Ankara gerçek bir hikaye, beni de en çok etkileyen bu oldu. Ve tabii ki 90’lı yıllara, gençliğime geri dönüş, beni ve hatıralarıma yeniden sürükledi” ifadelerini kullandı.

RIZA’NIN İÇSEL YOLCULUĞU

Rıza karakterinin ruhundaki karanlıkları ve bu karanlıktan çıkmak için ışık arayışını konu alan proje, izleyicilere derin bir deneyim sunmayı hedefliyor.