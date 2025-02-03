Orhan Kılıç: Gerçek Hikaye Beni Çok Etkiledi

DİZİNİN GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU GİDEREK GENİŞLİYOR

Kanal D’nin popüler dizisi Annem Ankara, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekmeye devam ediyor. Yedinci bölümden itibaren diziye katılan Orhan Kılıç, Rıza karakteriyle izleyicinin karşısına çıktı. Kılıç, Annem Ankara hakkındaki düşüncelerini samimi bir şekilde paylaştı. Başarılı oyuncu, “Gerçek hikaye beni çok etkiledi. Dizi beni 90’lı yıllara, hatıralarıma sürükledi” dedi.

HİKAYE İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER

Yaşanmış bir hayat hikâyesinden uyarlanan Annem Ankara dizisinde Rıza karakterini canlandıran Orhan Kılıç, dizinin etkileyiciliğine dikkat çekti. Kılıç, “Annem Ankara gerçek bir hikaye, beni de en çok etkileyen bu oldu. Ve tabii ki 90’lı yıllara, gençliğime geri dönüş, beni ve hatıralarıma yeniden sürükledi” şeklinde ifade etti.

RIZA KARAKTERİNİN DERİNLİKLERİ

Rıza karakteri hakkında da bilgi veren Kılıç, “Rıza kötü biri değil, babası tarafından sevilmemiş. Sevilmedikçe de kendini ispatlamak için maalesef hoş olmayan yollara girmiş. Rıza hiçbir yerde mutlu olamamış. Ruhunun karanlığında ışık arayan birisi, en azından şimdilik” şeklinde konuştu. İzleyiciler, Annem Ankara dizisini her çarşamba saat 20.00’de Kanal D’de izleyebilir.