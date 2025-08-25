Orhangazi’de İnşaatta Düşme Olayı

DEHŞET VEREN KAZA ORHANGAZİ’DE GERÇEKLEŞTİ

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen talihsiz kaza, saat 13.30 civarında yaşandı. Olay, Camikebir Mahallesi, Tozkoparan Caddesi üzerinde bulunan Kapalı Pazaryeri yanındaki Sultan Alparslan Camii inşaatında gerçekleşti.

İNŞAATTA DİKKATSİZLİK SONUCU DÜŞÜŞ

31 yaşındaki El Musa Almatayer, inşaatta kalıp ustası olarak çalışıyordu. 3’üncü katta kalıp çaktığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten yere düştü. Olayın hemen ardından sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi.

Olay yerinde gerçekleşen ilk müdahalenin ardından Almatayer, Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma ise devam ediyor.