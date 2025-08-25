Orhangazi’de İnşaatta İşçi Düşmesi

HIZLA GİDEN KAZA

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen bir kaza herkesin yüreğini ağızına getirdi. Olay, saat 13.30 sıralarında Camikebir Mahallesi’ndeki Kapalı Pazaryeri yanındaki Sultan Alparslan Camii inşaatında gerçekleşti.

İNŞAATTA KAYBEDİLEN DENGE

İş yerinde kalıp ustası olarak çalışan 31 yaşındaki El Musa Almatayer, 3’üncü katta kalıp çakmakta iken dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten yere düştü. Kazanın duyulması üzerine sağlık ekipleri hemen olay yerine yönlendirildi.

MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI

Olay alanındaki ilk müdahalenin ardından Almatayer, Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını kurtaramadı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.