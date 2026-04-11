Orkun Kökçü Beşiktaş’ta Fırtına Gibi Esiyor

Beşiktaş formasıyla sahada adeta fırtınalar estiren milli futbolcu Orkun Kökçü, durdurulamaz bir performans sergilemeye devam ediyor. Son dönemdeki yükselişiyle siyah-beyazlı taraftarların gönlünde taht kuran tecrübeli orta saha oyuncusu, skor üretme konusundaki yeteneğiyle takımını sırtlıyor.

ANTALYASPOR’A KARŞI PERFORMANS GÖSTERDİ

Milli oyuncu, Antalyaspor’a karşı oynanan son karşılaşmada 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Orkun Kökçü, oyun kurucu olarak sadece oyunun yönünü belirlemekle kalmayıp, skor üretimiyle de ligin en formda isimlerinden biri olduğunu ispatladı. Son 12 maçta 12 gole doğrudan katkı sağlayan milli futbolcu, adeta tek başına dev kadro işlevi görüyor.

KİLİT ANLARDA SAHNEYE ÇIKIYOR

25 yaşındaki yetenek, kritik anlarda sahne alarak takımının motivasyonunu artırıyor. Maç başına 1 skor katkısı ile oynayan Kökçü, uzaktan şutları ve ceza sahasına yaptığı sürpriz koşularla rakiplerin korkulu rüyası haline geldi. Beşiktaş teknik heyeti tarafından oyun planının merkezine yerleştirilen bu milli yıldız, formu sayesinde takımının ve ligin en iyi oyuncularından biri olmayı sürdürüyor.