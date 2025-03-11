Orkun Kökçü’den İftar Vakti Hatırlatması

MATCH INTERRUPTION DUE TO IFTAR

Barcelona ile Benfica arasında gerçekleşen maçta, hakem iftar molası vermeyi teklif etti. Ancak Orkun Kökçü, Diyanet tarafından açıklanan iftar saatinin 19:00 olduğunu hatırlatarak, iftar vaktinin henüz gelmediğini dile getirdi. Kökçü’nün bu müdahalesi sonucunda, maçın devam etmesi kararlaştırıldı ve karşılaşma kesilmeden sürdü.

Oruçlarını açan futbolcular arasında Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü, Ansu Fati, Zeki Amdouni ve Lamine Yamal yer aldı.

LaLiga’nın lideri olan Barcelona, turnuvada ilerlemek amacıyla Portekiz temsilcisi Benfica’yı evinde ağırlıyor. Barcelona, daha önce oynanan ilk maçta Benfica’yı 1-0 mağlup ederek önemli bir avantaj elde etmişti.

Yeni formatla düzenlenen Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasını ikinci sırada tamamlayan Barcelona, toplamda 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak gruptan çıkmayı başardı.