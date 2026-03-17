Orkun Kökçü’nün Golü Portekiz’de Gündem Oldu

Süper Lig’in güçlü ekiplerinden Beşiktaş’ın kaptanı Orkun Kökçü, Gençlerbirliği karşısında 2-0 alınan galibiyetin mimarlarından biri oldu. Tecrübeli oyuncu, serbest vuruştan attığı mükemmel golle gözleri üzerine çekmeyi başardı. Bu sezon 5. kez fileleri havalandıran Kökçü, Portekiz basınında da geniş yankı buldu.

İMKANSIZI BAŞARDI

Orkun Kökçü ile ilgili yapılan haberde, “İmkansızı başardı. Benfica’nın eski yıldızı Orkun Kökçü, neredeyse kapalı bir açıdan topu ağlara gönderdi. Orkun Kökçü, attığı gollerle Beşiktaş’ı sırtlamaya devam ediyor” ifadeleri yer aldı. Bu açıklamalar, oyuncunun performansına dikkat çekiyor.

HALEF SELEF PAYLAŞIMI

Orkun Kökçü’nün Gençlerbirliği’ne attığı gol, Sergen Yalçın’ın milli formayla İzlanda’ya attığı golle karşılaştırıldı. Mücadelenin ardından Beşiktaş’ın sosyal medya hesabı, “Halef Selef” notuyla iki golü de paylaştı. Bununla birlikte, bu sezon Süper Lig’de hem 60’tan fazla şut çeken (67) hem de 60’tan fazla şut pası veren (68) tek oyuncu Orkun Kökçü oldu. Başkent temsilcisine gol atan Orkun, Süper Lig’de Masuaku’dan (Aralık 2022 Adana Demirspor) sonra frikik golü atan ilk Beşiktaş futbolcusu olarak da dikkat çekiyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Gündem

Gündem

Gündem

Gündem

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.