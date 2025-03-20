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Orkun Kökçü Rövanş Maçını Kaçıracak

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MAÇIN ANLAMLI GÖRÜNTÜLERİ

A Milli Futbol Takımımız, Macaristan ile UEFA Uluslar play-off ilk maçında bir araya geldi. Karşılaşma, Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde gerçekleşti ve futbol severler için heyecan dolu anlarla doluydu. Ancak, milli takımımız için ilk yarıda beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Maçın 41. dakikasında Orkun Kökçü, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Bu durum, Orkun Kökçü’nün, Macaristan ile yapılacak rövanş maçında forma giyemeyeceği anlamına geliyor. Millilerimiz için bu, bir kayıp olarak değerlendiriliyor.

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