Orman İşçileri, Alevlerden Son Anda Kurtuldu

ORMAN YANGINI KÜRE DAĞLARI’NDA ÇIKTI

Geçtiğimiz pazar günü Küre Dağları Milli Parkı’nda meydana gelen orman yangını, 3 helikopter ve kara ekiplerinin müdahalesiyle toplamda 6 saatte söndürüldü. Yangının ardından, olay bölgesindeki sarp kayalık arazide soğutma çalışmaları devam ediyor.

İŞÇİLER TEHLİKE ATLATTI

Dün akşam saatlerinde Bartın Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı çalışan işçiler, soğutma çalışmaları sırasında tehlike anları yaşadı. Kayalık alandaki çalışmalarını sürdüren 3 işçi, rüzgarın etkisiyle bir anda büyüyen alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtulmayı başardı. İşçilerin bu panik dolu anları ve kayalıklardan uzaklaşma çabaları, Orman İşletme Müdürlüğü’nün dron kamerasıyla kaydedildi.

“Özel Okul Zamlarında Yeniden Yapılandırma!”

Özel okullarda ücret artışları için yeni bir yöntem belirlendi. Artık Aralık ayı ÜFE-TÜFE ortalaması baz alınacak ve artış oranı 1,05 ile sınırlı olacak.
AB’den Google’a Rekor Ceza: 2,95 Milyar Euro

Avrupa Birliği, Google'ı dijital reklam alanındaki rekabet ihlalleri nedeniyle 2,95 milyar Euro ceza ödemeye mahkum etti.

