Orman İşçileri, Alevlerden Son Anda Kurtuldu

ORMAN YANGINI KÜRE DAĞLARI’NDA ÇIKTI
Geçtiğimiz pazar günü Küre Dağları Milli Parkı’nda meydana gelen orman yangını, 3 helikopter ve kara ekiplerinin müdahalesiyle toplamda 6 saatte söndürüldü. Yangının ardından, olay bölgesindeki sarp kayalık arazide soğutma çalışmaları devam ediyor.
İŞÇİLER TEHLİKE ATLATTI
Dün akşam saatlerinde Bartın Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı çalışan işçiler, soğutma çalışmaları sırasında tehlike anları yaşadı. Kayalık alandaki çalışmalarını sürdüren 3 işçi, rüzgarın etkisiyle bir anda büyüyen alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtulmayı başardı. İşçilerin bu panik dolu anları ve kayalıklardan uzaklaşma çabaları, Orman İşletme Müdürlüğü’nün dron kamerasıyla kaydedildi.