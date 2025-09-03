“Orman Vasfından Çıkmış Hazine Arazisi!”

İSTANBUL’DA DOLANDIRICILIK OLAYI

İstanbul’da bazı kişileri, “sözde orman vasfından çıkmış hazineye ait arazileri ihaleye girmeden satın alacaklarını vaat ederek” dolandırıp 28 milyon 500 bin lira değerinde vurgun yapan bir çift gözaltına alındı. Şüphelilerden Reyhan Ş.’nin bir televizyon kanalında düzenlenen yemek yarışmasında birinci olduğu ve sosyal medya hesabında binlerce takipçisi olduğu tespit edildi. Yapılan işlemler sonrası adliyeye sevk edilen çiftin erkek üyesi M.S.S. (41) tutuklanırken, eşi Reyhan Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MAĞDURLARDAN ŞİKAYET

İstanbul’da yaşayan beş kişi, bir lokantada tanıştıkları ve kendisini avukat olarak tanıtan şüpheli tarafından dolandırıldıkları şikayetiyle emniyete başvurdu. Mağdurlar, polise verdikleri ifadelerde şüpheliyle Reyhan Ş.’nin işlettiği bir lokantada tanıştıklarını belirterek “Reyhan Ş.’nin eşinin orman vasfını yitirmiş hazine arazilerini ucuza alabilecek bağlantıları olduğunu” söylediklerini aktardılar. Mağdurlar, “Bunun üzerine onunla tanıştık. Bize hazine arazilerini ihaleye girmeden ucuza alabileceğini söyledi. Ona inandık. Ancak bir süre sonra dolandırıldığımızı anladık” dediler.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından başlatılan soruşturmada, beş kişinin şüpheli M.S.S.’ye toplam 28 milyon 500 bin lira para verdiği belirlendi. Çekmeköy’de düzenlenen operasyonda M.S.S. ve eşi Reyhan Ş. gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerden Reyhan Ş.’nin bir televizyon programında yayınlanan aşçılık yarışmasında birinci olduğu ve kendisine ait bir lokantası olduğu ile sosyal medya üzerinde geniş bir takipçi kitlesine sahip olduğu tespit edildi. Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeleriyle M.S.S. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Reyhan Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.