Orman Yangını; 92 Hektar Alan Yandı

YANGIN VE MÜDAHALE SÜRECİ

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde, geçtiğimiz yıl 28 Temmuz’da meydana gelen orman yangını etkili bir şekilde kontrol altına alındı. Yangına müdahale eden 200 personel, 60 araç, 6 helikopter ve 2 uçak, toplamda 18 saat süren bir çalışmalarla yangını söndürdü.

YANGINDAN ETKİLENEN ALAN

Yangın, yaklaşık 697 futbol sahası büyüklüğünde olan 92 hektar kızılçam ormanını etkiledi. Yangının nedenine dair başlatılan inceleme sonucunda, Gaziantep’ten Kahramanmaraş’a piknik yapmak amacıyla gelen M.S., O.K., M.E.B. ve A.B. arasında şakalaşmaların devam ettiği belirtildi. M.S.’nin attığı torpilin patlaması neticesinde kuru otların tutuşarak yangına yol açtığı tespit edildi.

TUTUKLAMA VE CEZAEVİNE GÖNDERİLME SÜRECİ

Yangın sonrası gözaltına alınan M.S., adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yangından doğan zararın tazmini ile ilgili Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü, yanan alan için hazırladığı raporu Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletti. Raporda, yangının söndürülmesi ve gördüğü zarar doğrultusunda kamunun toplam zararı 43 milyon 752 bin lira olarak belirtildi ve bu tutarın yangına neden olan kişiden tahsil edilmesi istendi.

DAVA SÜRECİ

M.S., bir süre cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Ancak hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı ve Cumhuriyet savcısı, M.S. hakkında “taksirle dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak orman yangınına sebebiyet verme” suçlamasıyla 3 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle birlikte Kahramanmaraş 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.