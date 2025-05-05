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Ormanlara Girişler 1 Haziran Yasak!

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ÇANAKKALE VALİLİĞİNDEN YENİ ÖNLEMLER

Çanakkale Valiliği, yaz döneminde öngörülen yüksek sıcaklık, rüzgarlı hava ve düşük nem oranları nedeniyle orman yangını riskine karşı yeni tedbirler alındığını duyurdu. Valilik, Orman Bölge Müdürlüğü ile iş birliği yapılarak alınan ek önlemler doğrultusunda, 6831 Sayılı Orman Kanunu’na dayanarak ormanlara girişlerin 1 Haziran’dan 30 Eylül 2025’e kadar yasak olduğunu açıkladı.

ORMANLARA GİRİŞ YASAKLANIYOR

Yapılan açıklamada, “Orman yangınları açısından oldukça yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması beklendiğinden (yüksek sıcaklık, aşırı rüzgar, düşük nem) orman yangınları ile mücadele konusunda Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde ilave tedbirlerin alınmasına gerek duyulmuştur. Bu kapsamda; Çanakkale dahilindeki ormanlık alanlara görevliler dışında girişler 1 Haziran-30 Eylül 2025 tarihleri arasında yasaklanmıştır” ifadesi yer aldı.

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