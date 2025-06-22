Orta Doğu Borsaları Düşüş Yaşıyor

KUVEYT VE OMAN BORSALARINDA MARJİNAL DÜŞÜŞ

Kuveyt ve Umman borsaları, petrol arzındaki kesintileri ve Tahran’ın muhtemel misillemesini göz önünde bulundurarak, hisse senedi yatırımcılarının ABD’nin İran’a yönelik saldırılarına verdiği tepkinin ilk izlerini gösteren bir marjinal düşüşle açıldı. Ancak, Orta Doğu’daki bazı hisse senetleri yüksek petrol fiyatlarından fayda sağladığından, bu tepki altta yatan genel duyarlılığı hemen yansıtmayabiliyor. Boursa Kuwait Premier Market Endeksi, Dubai saatiyle 10:06 itibarıyla %0,4 oranında düşerken, Muscat’taki MSX30 Endeksi ise %0,2 oranında geriledi.

KÜRESEL YATIRIMCILAR PİYASA TÜRBÜLANSINA HAZIRLANIYOR

Küresel yatırımcılar, ABD’nin İran’ın nükleer tesislerini hedef alarak olası bir bölgesel çatışmayı tırmandırmasıyla birlikte, piyasalarda oluşan belirsizlikler ve sığınak varlıklara yönelik ilgiye yönelmeye hazırlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Kongre onayı olmaksızın yaptığı bu adım, piyasada şok etkisi yarattı. Para yöneticileri; İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatıp kapatmayacağı ve bölgedeki ABD varlıklarına yönelik olası saldırıları gibi konuları izleyerek, Tahran’ın tepkisini takip ediyor.

İRAN’IN CEVABI PİYASALARI BELİRLEYECEK

Dubai’deki Tellimer’de stratejist olarak görev yapan Hasnain Malik, “Kısa vadede ham petrol gibi piyasalar, İran’ın ne tür bir misilleme yapacağına bağlı olacak. Bunun petrol arzını ne şekilde etkileyeceği ve geri adım atıp nükleer programı konusunda taviz verip vermeyeceği önemli.” ifadelerini kullandı. Malik, İran’da rejimin çökmesi ve Suriye tarzı bir iç savaşa sürüklenmenin en büyük risk olduğuna dikkat çekerek, ABD’nin müdahalesinin bu olasılığı artırabileceği uyarısında bulundu.

İRAN’DAN ŞOK CEVAP TEHDİDİ

İran, saldırılara karşı “ebedi sonuçlar” olacağı sözünü verdi ve egemenliğini savunmak için tüm seçenekleri saklı tuttuğunu duyurdu. Uzmanlar, İran’ın olası yanıtının ne olabileceği konusunda çeşitli spekülasyonlarda bulunuyor. Tahran, bölgedeki ABD üslerine ya da İsrail’in nükleer araştırma merkezi olan Dimona’ya saldırıda bulunabilir veya kendi nükleer programını yeniden tırmandırma yoluna gidebilir. Geçtiğimiz iki hafta içinde yatırımcıların, çatışmanın bölgesel kalacağı ve ABD’yi kapsamayacağı yönündeki umutları artık sorgulanmaya başlandı. Trump ise saldırıların sona erdiğine dair herhangi bir işarette bulunmadı ve İran’ın misilleme yapması durumunda daha da büyük güç kullanma tehdidinde bulundu.