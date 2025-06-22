Orta Doğu Borsaları Düşüşe Geçti

PEYAKASIZ DÜŞÜŞLERİN SEBEBİ

Kuveyt ve Umman borsaları, petrol arzındaki kesintileri ve Tahran’ın olası yanıtını değerlendiren hisse senedi yatırımcılarının, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarına tepkilerinin ilk izlerini Pazar günü marjinal düşüşlerle gösterdi. Ancak bazı Orta Doğu hisse senetleri yüksek petrol fiyatlarından olumlu etkilenebildiği için, bu tepkiler genel yatırım duyarlılığını hemen yansıtmayabiliyor. Boursa Kuwait Premier Market Endeksi, Dubai saatiyle 10:06’da %0,4 düşerken, Muscat’taki MSX30 Endeksi ise %0,2’lik bir gerileme kaydetti.

PİYASADA TÜRBÜLANS VE YATIRIMCI GÖZLEMLERİ

Küresel yatırımcılar, ABD’nin İran’ın nükleer tesislerini hedef alarak bölgedeki çatışmayı tırmandırmasının ardından piyasalardaki türbülansa ve güvenli varlıklara yönelmeye hazırlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Kongre onayı olmadan gerçekleştirdiği bu eylem, karar vermek için iki hafta bekleyeceğini açıklamasıyla tahmin edilenden daha şok edici oldu. Şimdi para yöneticileri, petrol ve doğal gaz için önemli bir geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı’nı kapatıp kapatamayacağı ve bölgedeki ABD varlıklarına saldırıp saldırmayacağı gibi İran’ın tepkisini dikkatle izliyor.

İRAN’IN TEPKİLERİ VE BÖLGESEL RİSKLER

Dubai’deki Tellimer’de stratejist olarak görev yapan Hasnain Malik, “Kısa vadede ham petrol gibi piyasalar, İran’ın misilleme yaparak savaşı petrol arzını etkileyecek şekilde büyütüp büyütmeyeceğine ya da geri adım atarak nükleer programı konusunda taviz verip vermeyeceğine bağlı olacak. Bölge için en büyük risk, İran’da rejimin çökmesi ve Suriye tarzı bir iç savaşın patlak vermesidir. ABD’nin müdahalesi bu olasılığı artırabilir” diyor. İran, saldırılara “ebedi sonuçlar” bağlama vaadinde bulundu ve egemenliğini savunmak adına tüm seçenekleri saklı tuttuğunu belirtti. Yorumcular ve yetkililer bu yanıtın ne olabileceği konusunda spekülasyon yapıyor. İran, bölgedeki ABD üslerine ya da İsrail’in Dimona yakınındaki nükleer araştırma merkezine saldırabilir veya kendi nükleer programını tırmandırabilir. Geçtiğimiz iki hafta boyunca yatırımcılar, çatışmanın bölgesel kalacağı ve ABD’yi kapsamayacağı umudunu taşımış olsalar da, bu iyimserlik şimdi yalanlanmış durumda. Trump, saldırıların sona erdiğine dair herhangi bir işaret vermedi ve İran’ın misilleme yapması halinde çok daha büyük güç kullanacağı tehdidinde bulundu.