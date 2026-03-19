Orta Doğu Çatışmaları Petrol Fiyatlarını Yükseltiyor

Orta Doğu’daki çatışmalar, son 24 saat içerisinde şiddetini artırırken, enerji tesislerinin hedef alınmasıyla birlikte petrol fiyatlarında yeniden yükseliş görüldü. Dünkü işlemlerde Brent petrolün varil fiyatı %5,9 artışla 109,65 dolardan kapanırken, bugün 110 doları aşarak ilk işlemlerde 112,80 dolara kadar yükseldi.

ORTADOĞU TELLALLARI

Bölgeden gelen son bilgilere göre, İsrail, İran’daki Güney Pars doğalgaz sahasına saldırı düzenledi. İran ve müttefik grupların, Orta Doğu genelinde intikam saldırılarına devam ettiği, Dubai, Katar, Kuveyt, Irak, Bahreyn ve Suudi Arabistan’da patlamalar ve insansız hava aracı saldırılarının yaşandığı kaydediliyor.

TRUMP’TAN İRAN’A SERT UYARI

Öte yandan, İran’ın Katar’daki Ras Laffan sıvılaştırılmış doğalgaz tesisine düzenlediği saldırıda önemli hasar oluştuğu belirtiliyor. ABD Başkanı Trump, Tahran yönetimini “daha fazla misilleme yapmaması” hususunda uyardı. Gaz fiyatları da bu gelişmelerin ardından yükselişini sürdürüyor.

200 DOLAR RİSKİ GÜNDEMDE!

ABD merkezli Citi’nin dün yayımladığı analizde, çatışmaların sebep olduğu arz şoklarının etkisiyle petrol fiyatlarının başlangıçta varil başına 110-120 dolar seviyelerine yükseleceği tahmin ediliyor. Citi, jeopolitik risklerdeki artış endişelerinin belirleyici olduğuna dikkat çekerek, İran’ın daha geniş enerji altyapısına saldırması ve Hürmüz Boğazı’nın hazirana kadar kapalı kalması durumunda Brent petrolün varil fiyatının 150-200 dolar aralığına yükselme riski taşıdığına vurgu yaptı.