Orta Doğu’da Borsalar Düşüyor

KUVEYT VE OMAN BORSALARINDA DÜŞÜŞ

Kuveyt ve Umman borsaları, petrol arzındaki kesintileri ve Tahran’ın muhtemel misillemesini göz önünde bulundurarak hisse senedi yatırımcılarının ABD’nin İran’a yönelik saldırılarına verdiği tepkinin ilk göstergesi olarak Pazar günü marjinal bir düşüşle açıldı. Ancak bazı Orta Doğu hisse senetleri yüksek petrol fiyatlarından fayda sağladığından, bu tepki altında yatan duyarlılığı hemen yansıtmayabiliyor. Boursa Kuwait Premier Market Endeksi, Dubai saatiyle 10:06 itibarıyla %0,4 düşüş yaşarken, Muscat’taki MSX30 Endeksi %0,2 geriledi. Küresel yatırımcılar, ABD’nin İran’ın nükleer tesislerini hedef alarak olası bir bölgesel çatışmayı tırmandırmasının ardından piyasa türbülansına ve güvenli liman varlıklarına yönelmeye hazırlanıyor.

ABD’NİN EYLEMLERİ SONRASI PİYASA REAKSİYONU

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kongre onayı olmadan yaptığı bu hamle, karar vermek için iki hafta bekleyeceğini belirtmesinin ardından piyasalarda şok etkisi yarattı. Para yöneticileri, İran’ın petrol arzını etkileyecek şekilde Hürmüz Boğazı’nı kapatıp kapatmayacağı ve bölgedeki ABD varlıklarına saldırıp saldırmayacağı da dâhil olmak üzere Tahran’ın tepkisini dikkatle izliyor. Dubai’deki Tellimer’den stratejist Hasnain Malik, “Kısa vadede ham petrol gibi piyasalardaki hareket, İran’ın misilleme yapıp yapmayacağına veya geri adım atıp nükleer programı konusunda taviz verip vermeyeceğine bağlı olacak. Bölge için en büyük risk, İran’da rejimin çökmesi ve Suriye tarzı bir iç savaşa sürüklenmesidir. ABD’nin müdahalesi bu olasılığı artırabilir.” ifadelerini kullandı.

İRAN’IN CEVABI BEKLENİYOR

İran, saldırılara “ebedi sonuçlar” bağlama tehdidinde bulundu ve egemenliğini savunmak için tüm seçenekleri saklı tuttuğunu açıkladı. Yorumcular ve yetkililer, reaksiyonun ne olabileceği konusunda spekülasyonlar yürütüyor. İran, bölgedeki ABD üslerine veya İsrail’in Dimona yakınlarındaki nükleer araştırma merkezine saldırı düzenleyebilir ya da kendi nükleer programını tırmandırabilir. Son iki hafta boyunca, yatırımcılar çatışmanın bölgesel kalacağı ve ABD’yi kapsamayacağı konusunda sürekli bir umut arayışı içinde olmuşken, bu iyimserlik şu an sarsılmış durumda. Trump, saldırıların sona erdiği yönünde herhangi bir belirti göstermedi ve İran’ın misilleme yapması durumunda daha fazla güç kullanacağı tehdidinde bulundu.