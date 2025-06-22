Orta Doğu’da Borsalar Düşüyor

KUVEYT VE UMMAN BORSA PİYASALARINDA DÜŞÜŞ

Kuveyt ve Umman borsaları, petrol üretimindeki kesintiler ve Tahran’ın olası karşı hamlelerini dikkate alarak, yatırımcıların ABD’nin İran’a yönelik saldırılarındaki tepkisinin bir yansıması olarak Pazar günü marjinal bir düşüşle açıldı. Ancak bazı Orta Doğu hisse senetleri yüksek petrol fiyatlarının avantajını sağladığı için bu tepki, altındaki duygunun hemen ortaya çıkmasına neden olamayabiliyor. Boursa Kuwait Premier Market Endeksi, Dubai saatine göre 10:06 itibariyle %0,4 oranında bir düşüş gösterdi. Muscat’taki MSX30 Endeksi ise %0,2 seviyesinde geriledi.

PİYASALARA ETKİSİ VE YATIRIMCILARIN GÖZLEMLERİ

Küresel yatırımcılar, ABD’nin İran’ın nükleer tesislerini hedef alarak bölgedeki çatışmaları tırmandırmasının ardından piyasalardaki dalgalanmalara ve güvenli varlıklara yönelmeye hazırlık yapıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Kongre onayı olmaksızın gerçekleştirdiği bu eylem, yatırımcılar üzerinde şok etkisi yarattı. Şu an para yöneticileri, İran’ın Hürmüz Boğazı’nın kapatılması ve bölgedeki ABD varlıklarına yönelik saldırılar gibi potansiyel tepkilerini yakından izliyor. Dubai’de bulunan Tellimer stratejisti Hasnain Malik, “Kısa vadede ham petrol gibi piyasalar, İran’ın misilleme yapıp yapmayacağına ya da geri adım atıp nükleer programında taviz verip vermeyeceğine bağlı olacak. Bölge için en büyük risk, İran’da rejimin çökmesi ve Suriye tarzı bir iç savaşa sürüklenmektir. ABD’nin müdahalesi bu durumu artırabilir” dedi.

İRAN’IN OLUŞTURDUĞU TEHDİTLER VE GÖZLEMLER

İran, saldırıları “ebedi sonuçlar” ile bağlayarak, ulusal egemenliğini korumak için tüm seçeneklerini saklı tuttuğunu ifade etti. Yorumcular ve uzmanlar, İran’ın hangi şekilde bir yanıt verebileceği konusunda spekülasyon yürütmeye devam ediyor. İran, ABD üslerine veya İsrail’in Dimona yakınındaki nükleer araştırma merkezine saldırabilir ya da kendi nükleer programını daha da tırmandırabilir. Geçtiğimiz iki hafta boyunca yatırımcılar, çatışmanın bölgesel kalacağı ve ABD’yi çok fazla etkilemeyeceği umuduyla iyimser bir görüş benimsemiş olsa da, bu iyimserlik şimdi geçerliliğini yitiriyor. Trump da saldırıların sona erdiğine dair bir işaret vermedi. İran’ın karşılık vermesi durumunda daha büyük bir güç kullanacağına dair tehditte bulundu.