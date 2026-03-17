Orta Doğu’da Gelişmeler: İran Füze Saldırıları ve Demir Kubbe Etkisi

Orta Doğu’daki çatışma, dünya genelinde dikkatle izleniyor. ABD ve İsrail ile İran arasındaki gerginlik, bölgeyi hızla gererken, İran, savaşın ilk gününden itibaren belirttiği misilleme saldırılarını devam ettiriyor. İran, İsrail’e yönelik çok sayıda füze saldırısı düzenledi.

DEMİR KUBBE YETERSİZ KALDI

İran’ın gerçekleştirdiği misillemeler sonucunda, İsrail’e fırlatılan füzelerin Demir Kubbe savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilemediği bildirildi.

HÜCUM İLE HASAR VERİLDİ

Bir füzenin, İsrail’in kuzey kısmındaki bir binayı vurarak hasara yol açtığı görüntüler cep telefonuyla kaydedildi.

ÖNCEDEN DE ETKİSİZDI

Demir Kubbe, geçmişte de birçok defa istenen başarıyı elde edememişti. İran ile başlayan bu çatışmalarda yapılan misilleme ateşlerinde, başkent Tel Aviv dahil olmak üzere çeşitli noktalara pek çok füze isabet etmiş ve önemli hasarlar yaratmıştı.