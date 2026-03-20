Orta Doğu’da Savaş Ve Kayıplar Devam Ediyor

Orta Doğu’da bir savaş ortamı hüküm sürüyor. ABD-İsrail İran çatışması 28 Şubat’ta patlak verdi ve hızla komşu bölgelere yayıldı. Savaşın ilk günlerinde İran’da üst düzey yöneticiler ve ülkenin dini lideri Hamaney hayatlarını kaybederken, vefat haberleri ardı ardına gelmeye devam ediyor.

ALİ LARİCANİ HAYATINI KAYBETTİ

İran’ın en önemli figürlerinden biri olarak nitelendirilen ve “gölge lider” olarak anılan Yüksek Ulusal Güvenlik Sekreteri Ali Laricani, İsrail tarafından gerçekleştirilen bir suikast ile hayatını kaybetti.

HAMANEY’DEN TAZİYE MESAJI

Hamaney, Laricani için taziye mesajı yayımladı. Haberi “üzüntüyle öğrendiğini” belirten Hamaney, “Ali Laricani’nin oğlu ve bazı çalışma arkadaşlarıyla birlikte hayatını kaybettiği haberini derin üzüntüyle aldım. Ali Laricani uzun yıllar İran’a hizmet eden tecrübeli ve kararlı bir isimdi. Bu saldırılar İslam milletinin kararlılığını güçlendirecek, adalet yerini bulacak. Ailesine başsağlığı diliyorum” şeklinde ifade etti.

MUHAMMED NAEİNİ HAYATINI KAYBETTİ

Orta Doğu’da devam eden çatışmalar kapsamında, İsrail’e yönelik yeni bir saldırı daha gerçekleştirildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Sözcüsü Tuğgeneral Ali Muhammed Naeini, ABD ve İsrail’in düzenlediği bir saldırıda hayatını kaybetti. Saldırıya dair detaylar ise henüz netlik kazanmadı.