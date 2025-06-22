Orta Doğu’daki Borsalar Düşüşte

KUVEYT VE OMAN BORSA AÇILIŞLARI

Kuveyt ve Umman borsaları, petrol arzındaki kesintileri ve Tahran’ın muhtemel misillemesini dikkate alan hisse senedi yatırımcılarının, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarına tepki vermesinin bir işareti olarak Pazar günü marjinal bir düşüşle başladı. Ancak, bazı Orta Doğu hisse senetleri yüksek petrol fiyatlarından yararlandığından tepki, altta yatan duyarlılığı hemen göstermiyor. Boursa Kuwait Premier Market Endeksi, Dubai saatiyle 10:06 itibarıyla %0,4 azaldı; Muscat’taki MSX30 Endeksi ise %0,2 düştü.

KÜRESEL YATIRIMCILARIN ENDİŞELERİ

Küresel yatırımcılar, ABD’nin İran’ın nükleer tesislerini hedef alarak bölgesel çatışmanın tırmanmasından sonra piyasalardaki türbülansa ve sığınak varlıklara yönelmeye hazırlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Kongre onayı olmaksızın aldığı bu karar, iki hafta boyunca bekleme süresi vereceğini belirtmesine rağmen şok etkisi yarattı. Şimdi para yöneticileri, İran’ın, petrol ve doğal gaz için kritik bir geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı’nı kapatma veya bölgedeki ABD varlıklarına saldırma olasılığını izliyor.

Dubai’deki Tellimer’de stratejist olan Hasnain Malik, “Kısa vadede ham petrol gibi piyasalar, İran’ın misilleme yapıp savaşı petrol arzını etkileyecek şekilde genişletip genişletmeyeceğine ya da geri adım atıp nükleer programı konusunda taviz verip vermeyeceğine bağlı olacak. Bölge için en büyük risk İran’da rejimin çökmesi ve Suriye tarzı bir iç savaşa sürüklenmesidir. ABD’nin müdahalesi bu olasılığı artırabilir.” diye belirtiyor. İran, saldırılara “ebedi sonuçlar” bağlama sözü vererek, egemenliğini korumak için tüm seçeneklerini saklı tuttuğunu ifade ediyor. Yorumcular ve yetkililer, olası yanıtların ne olacağına dair spekülasyonlarda bulunuyor.

YATIRIMCILARDAKİ İYİMSERLİK SORGULANIYOR

İran, bölgedeki ABD üslerine veya İsrail’in Dimona yakınlarındaki nükleer araştırma merkezine saldırabileceği veya kendi nükleer programını tırmandırabileceği senaryolarıyla gündeme geliyor. Son iki haftada yatırımcılar, çatışmanın bölgesel kalacağı ve ABD’yi etkilemeyeceği yönünde bir umut ışığı görmeye çalıştı ancak bu iyimserlik artık sorgulanmaya başlandı. Trump, saldırıların sona erdiğine dair bir işaret vermedi; İran’ın misilleme yapması durumunda daha büyük güç kullanacağı yönündeki tehdidiyle belirsizlik artıyor.