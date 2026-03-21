Orta Doğu Savaşının Ekonomide Yükselen Fiyatlara Etkisi

Orta Doğu’daki savaştan dolayı enerji arzında yaşanan kriz, petrol fiyatlarının yükselmesine ve dolayısıyla akaryakıta zam yapılmasına neden oldu. Bu artış, birçok ürünün fiyatlarının da yükselmesine zemin hazırladı. TGRT Haber’deki Medya Kritik programında, savaşın ekonomiye olan olumsuz etkilerini değerlendiren Gazeteci Şamil Tayyar, milyonlarca çalışanın merakla beklediği ara zam konusunda dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

AKARYAKIT ZAMlarının YANSIMALARI

Şamil Tayyar, akaryakıta yapılan zamların, bu zamlar dolayısıyla iğneden ipliğe tüm yaşam kalemlerini etkilediğini vurguladı. Böyle bir durumun asgari ücrete ara zam yapılma ihtimalini gündeme getirdiğini öne sürdü. Tayyar, asgari ücretli çalışanlar, memurlar ve emekliler tarafından oluşacak kamuoyu baskısının hissedileceğini ve yaklaşan seçim döneminin ekonomik tedbirlerin erkene alınmasına gerektiğini belirtmekte olduğunu ifade etti.

“TEMMUZDA ASGARİ ÜCRETE ZAM GELEBİLİR”

Eşel mobil sistemine geçildiğinde bazı gelir kalemlerinden vazgeçilmiş olunduğunu söyleyen Tayyar, mevcut durumun bunu yetersiz kıldığını ve dolayısıyla daha fazla zam yapılması gerekliliğini ortaya koyduğunu belirtti. Fiyatların artmaya devam etmesi durumunda, temmuz ayında asgari ücretin bir ikinci kez artırılma olasılığının doğabileceğini düşündüğünü açıkladı. Hükümetin böyle bir karar alıp almayacağının ayrı bir mesele olduğunu belirten Tayyar, işçi maaşlarının ocak ayından itibaren ciddi bir erimeye uğrayacağını dile getirdi.

İÇ BASKI ARTACAK

Tayyar, fiyat artışlarının kaçınılmaz olduğunu ifade ederek, asgari ücretliler, memurlar ve emeklilerin daha fazla talepte bulunacağını ve bu durumun iç baskıyı artıracağını vurguladı. Bu kitlelerin seçimin kaderini belirleyebilecek güce sahip olduğunu dile getiren Tayyar, Türkiye’de 17.7 milyon emeklinin bulunduğunu ve bunların hepsinin seçmen konumunda olduğunu aktardı. Son dönemlerde bu çevrelerin çok daha örgütlendiğini ve kamuoyunu etkileme potansiyelinin yükseldiğini belirten Tayyar, bu gruplardan gelecek yoğun baskının önümüzdeki süreçte siyasette daha fazla hissedileceğini öngördü.